A pintura lusófona contemporânea em exposição no Clube Militar  

Oito artistas dos países lusófonos e um de Macau dão a conhecer, a partir de amanhã, as suas obras no Clube Militar. A “Exposição de Pintura Lusófona”, organizada pelo terceiro ano consecutivo pela Associação para a Promoção de Actividades Culturais, volta a apresentar o que diz ser uma montra da pintura do mundo lusófono.

O Clube Militar volta a acolher, pelo terceiro ano consecutivo, a “Exposição de Pintura Lusófona”, inserida no ciclo “Pontes de Encontro”. Este ano foram convidados nove artistas, um de cada país lusófono – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste – e um nono de Macau. Em representação do território estará Guilherme Ung Vai Meng, antigo presidente do Instituto Cultural e artista vencedor de mais de meia centena de prémios em competições no mundo das artes. A mostra é inaugurada amanhã, pelas 18h, na Galeria Ho Yin do Clube Militar e poderá ser visitada até 5 de Novembro.

Em declarações ao PONTO FINAL, José Isaac Duarte, curador da mostra juntamente com Lina Ramadas, explica que a lógica que dá corpo à exposição é a de trazer um artista contemporâneo de cada um dos países lusófonos: “Não é tanto uma temática. É um pretexto para mostrar artistas que estão activos. Alguns mais consagrados que outros, uns com mais obra que outros, mas artistas do mundo lusófono. No fundo é uma forma também de o Clube Militar se associar às festas da lusofonia e das relações da China com os países lusófonos”, disse o também membro da Associação para a Promoção de Actividades Culturais, entidade responsável pela organização da exposição.

Deste modo, juntam-se a Guilherme Ung Vai Meng, Lino Damião, de Angola, Jayr Peny, do Brasil, Nela Barbosa, de Cabo Verde e João Carlos Barros, da Guiné-Bissau. Moçambique estará representado por Suzy Bila e Portugal por Pedro Proença. Eva Tomé e Tchum Nhu Lien chegam, respectivamente, de São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste.

O processo de selecção dos artistas começou com uma pesquisa de pintores no activo, sempre com o objectivo de garantir a inovação em cada exposição. “Até hoje anda não repetimos nenhum artista”, afirma José Isaac Duarte. “No fundo é procurar dentro dos artistas que estão activos, olhar para a obra que eles têm e procurar encontrar obra que seja diferente, que mostre diferentes abordagens, diferentes técnicas, mas que no conjunto também resulte minimamente”, explicou o curador.

Assim, na “Exposição de Pintura Lusófona” encontra-se desde a “pulsão social visível nas obras de Lino Damião e os universos oníricos de Jayr Peny e Nela Barbosa” às “cores e fantasias de Pedro Proença e Eva Tomé e o dinâmico abstraccionismo de Ung Vai Meng”, escrevem os curadores na nota de apresentação. Presente ainda estará o “jogo das formas em Suzy Bila, a influência da arte popular em João Carlos Barros e a serenidade figurativa de Tchum Nhu Lien”, concluem José Isaac Duarte e Lina Ramadas.

Na falta de uma temática que dite o processo de produção e de selecção das pinturas, cabe aos artistas escolherem o trabalho que pretendem apresentar e que consideram mais representativo da sua linguagem. “Todos os anos as exposições são diferentes mas não têm uma temática unificadora. Não é uma exposição em que pedimos aos artistas para trabalharem sobre um tema, é uma exposição em que lhes pedimos para mostrarem o que é que eles estão a fazer correntemente, [para] mostrar coisas que eles achem particularmente simbólicas do seu trabalho ou com que se identifiquem particularmente”, explicou José Isaac Duarte. Até porque “não é possível numa exposição destas ter um tema pré-determinado”, afirmou o curador.

A “Exposição de Pintura Lusófona” integra o ciclo “Pontes de Encontro” que todos os anos organiza três mostras: uma de pintura portuguesa por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, outra de arte lusófona na altura das celebrações do Festival da Lusofonia e uma terceira no final do ano apenas com artistas de Macau