Taxistas: Vídeos documentam alegadas práticas de extorsão

Dois vídeos a que PONTO FINAL teve acesso – e que o jornal publica no seu perfil na rede social Facebook – dão conta de alegadas práticas de extorsão por parte de taxistas locais. Os vídeos – gravados ao início da tarde junto à fronteira das Portas do Cerco e no exterior do casino Grand Lisboa, numa altura em que o Khanun ainda fustigava o território com fraca intensidade – dão conta ainda da escassez de carros de aluguer, tanto na zona norte da cidade, como no Centro.

No vídeo registado na Praça das Portas do Cerco é visível uma fila com dezenas de pessoas à espera de táxi e audível o diálogo que uma passageira mantém com o condutor de um veículo. O taxista – e de acordo com o que a mulher diz em cantonês – terá exigido o pagamento de 1500 patacas para transportar a passageira, supostamente uma turista, até ao “The Venetian”.

Na gravação feita frente ao casino Grand Lisboa é notória também a quase ausência de táxis. Uma voz, também feminina, assegura que pagou 1500 patacas por uma deslocação entre as Portas do Cerco e o exterior do casino pertencente ao universo da SJM. O PONTO FINAL não consegue averiguar da autenticidade das situações reportadas em ambos os vídeos, mas ao longo do dia a imprensa chinesa já deu conta de uma alegada situação de extorsão de que terão sido alvo passageiros que se encontravam no Terminal Marítimo do Porto Exterior e tencionavam seguir viagem para Shenzhen. A informação acabou, posteriormente, por ser desmentida pelo Centro Operacional de Protecção Civil.