PSP nega alegadas tentativas de extorsão por parte de condutores no Terminal Marítimo de Macau

O Centro Operacional de Protecção Civil negou as informações esta tarde colocadas a circular e que davam conta da existência, no exterior do Terminal Marítimo do Porto Exterior, de condutores que se prontificavam a transportar visitantes até à metrópole continental de Shenzhen mediante o pagamento de uma avultada quantia de dinheiro.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública e os Serviços de Alfândega destacaram várias patrulhas para os postos fronteiriços do território com o propósito de identificarem eventuais irregularidades, não tendo até ao momento detectado quaiquer infracções. Nas redes sociais, vários residentes davam conta de alegadas tentativas de extorsão por parte de taxistas, em locais como as Portas do Cerco. O PONTO FINAL não conseguiu, no entanto, confirmar esta informação de forma independente.