Porto Interior voltou a registar inundações

A circulação automóvel na zona da Ponte Cais 16 esteve momentaneamente interrompida ao final da tarde, depois do nível da água ter atingido cerca de 40 centímetros de altura no troço da Rua do Visconde Paço de Arcos localizado entre a Ponte 16 e o Auto-Silo Pak Kong. Pela mesma altura, as autoridades do território registaram pequenas inundações na Rua Cinco de Outubro e na zona do Templo de Bazar.

Na zona do Porto Interior registaram-se ainda pequenas inundações na zona da Travessa da Escama, junto à Avenida Demétrio Cinatti. A água subiu ainda na zona onde se cruzam as Ruas do Almirante Sérgio e do Dr. Lourenço Pereira Marques, junto ao empreendimento residencial “The Riviera”.