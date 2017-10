Ligações marítimas suspensas, pontes encerradas

As ligações marítimas de e para Macau encontram-se suspensas devido ao tufão Khanun, que levou ao cancelamento de pelo menos 80 voos com partida ou chegada prevista para hoje, segundo dados divulgados pelo Aeroporto Internacional de Macau.

A partir das 11:25 foram encerradas ao trânsito as pontes Nobre de Carvalho, Amizade, Sai Van e Flor de Lótus, ficando apenas aberto o tabuleiro inferior de uma delas (Sai Van), informou o Centro de Operações de Protecção Civil, dando conta de que os serviços de migração do Posto Fronteiriço do Cotai se encontram suspensos desde as 11:05.

A Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos içou hoje às 10:00 o sinal 8 de tempestade tropical devido à aproximação do tufão Khanun.

Segundo o ‘site’ dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), o tufão Khanun localizava-se a aproximadamente 260 quilómetros a su-sueste de Macau, encaminhando-se para a península de Leizhou, em Guangdong, a vizinha província continental.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, os quais são hasteados tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

De acordo com os SMG, é possível o registo de ventos entre 63 e 117 quilómetros por hora, com rajadas de até 180 devido à aproximação do Khanun, que se movia a uma velocidade de 25 quilómetros por hora. Segundo os SMG, mantém-se também em vigor o aviso de ‘storm surge’ (subida no nível das águas) de grau 1 (amarelo).

As previsões mais recentes referem como muito baixa a probabilidade de vir a ser hasteado o sinal 9 de tempestade tropical.

Em 23 de agosto, a passagem do tufão Hato por Macau, o mais forte em 53 anos, fez dez mortos e mais de 240 feridos e provocou graves inundações, particularmente na zona ribeirinha do Porto Interior, quase sempre afectada pelas tempestades que atingem o território.