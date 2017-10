Khanun: Mau tempo obriga ao cancelamento de concertos

A passagem do tufão Khanun pela costa sul da China obrigou ao cancelamento de pelo menos dois concertos, previstos para o final da tarde de ontem. O espectáculo “O Ehru da Família Chen”, que se devia ter realizado no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau pelas vinte horas de ontem, acabou por ser cancelado por iniciativa do Instituto Cultural. Para ontem estava ainda previsto, na Arena do Cotai, o espectáculo “TVXQ! Special Comeback Live – Your Present in Macau”, da banda sul-coreana TVXQ, foi também cancelado, apesar da boys band ter viajado para o território na noite de sábado, proveniente de Tóquio

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...