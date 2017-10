Khanun deixa mais de 80 voos em terra e adia iniciativas culturais

Mais de quatro dezenas de voos com origem no território e outros tantos com destino ao Aeroporto Internacional de Macau foram cancelados devido ao agravamento das condições atmosféricas decorrentes da aproximação do tufão Khanun. A tempestade obrigou ainda ao cancelamento ou ao adiamento de várias iniciativas de cariz cultural.

A aproximação do tufão Khanun ao território obrigou ao cancelamento de mais de oito dezenas de voos com origem ou destino no Aeroporto Internacional de Macau. Num comunicado enviado às redacções ao início da manhã deste domingo, a Companhia do Aeroporto de Macau dava conta do cancelamento de 41 ligações aéreas com origem no território, tendo por destino várias cidades da República Popular da China e de Taiwan, mas também Banguecoque, Kuala Lumpur, a capital indonésia, Jakarta ou as cidades vietnamitas de Danang e de Hanoi.

Outros quarenta e um voos com destino ao território – operados por companhias aéreas como a Air Macau, a Xiamen Airlines, a Eva Airways, a Tiger Air Taiwan, a China Eastern Airlines, a Air Asia, a Shanghai Airlines e a Shenzhen Airlines – também foram cancelados.

O agravamento das condições atmosféricas não impediu que a banda sul-coreana TVXQ, que tem um concerto previsto para o início da noite de hoje na Arena do Cotai, aterrasse em segurança no Aeroporto Internacional de Macau, proveniente do Aeroporto Internacional de Narita, no Japão. O espectáculo “TVXQ! Special Comeback Live – Your Present in Macau” deverá ser cancelado se o sinal número 8 ainda se mantiver hasteado às 17 horas, informa a produtora FIM Entertainment através das redes sociais.

O agravamento das condições atmosféricas e o hasteamento do sinal número 8 devido à aproximação do Khanun levou ao cancelamento ou à suspensão de várias iniciativas previstas para a tarde de domingo.

A plataforma Observatório Cívico, da académica e deputada-eleita Agnes Lam, tinha uma mesa-redonda sobre a nova legislatura agendada para o início da tarde de hoje, mas o certame acabou por se cancelado por razões de segurança, o mesmo sucedendo com a apresentação da campanha “Action for Sight 2017”, uma iniciativa de recolha de fundos lançada pela Orbis e que tinha apresentação prevista para o deck da Torre de Macau a partir do qual opera a empresa AJ Hackett Macau Tower.

O Instituto Cultural, por sua vez, anunciou, através de uma nota de imprensa, o cancelamento ou adiamento de várias iniciativas. A Feira de Artesanato do Lago Nam Van e os workshops de artesanato previstos para o espaço Anim’Arte Nam Van para a tarde deste domingo acabaram por ser cancelados pelo organismo liderado por Leun Hio-ming, o mesmo sucedendo com as actividades da Biblioteca Pública previstas para o dia de hoje foram “adiadas ou canceladas”, de acordo com a nota enviada pelo IC às redacções.

Também a Feira Recreativa da Energia, da Companhia de Electricidade de Macau, cuja organização estava prevista para a Praça do Tap Seac acabou por ser cancelada pela empresa.