Khanun: Chui Sai On presidiu a reunião do Centro Operacional da Protecção Civil

Depois de casa roubada, trancas na porta. O Chefe do Executivo esteve ao início da manhã de hoje nas instalações do Centro Operacional de Protecção Civil, antes ainda de ser içado o sinal número 8 de tufão, para uma reunião inter-departamental com os representantes das entidades e departamentos governamentais com assento na estrutura da protecção civil.

Chui Sai On ouviu, da parte do comandante-geral dos Serviços Unitários, Ma Io Kun, uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Centro Operacional da Protecção Civil, que deu conta de que a situação da cidade era na altura “normal e controlável”.

Um comunicado enviado às redacções dá conta de que o Chefe do Executivo reconheceu que o Governo aprendeu com os erros cometidos durante a passagem do tufão Hato e que decidiu, por isso, dinamizar os trabalhos do Centro de Operações de Protecção Civil antes ainda de ser içado o sinal número oito. A iniciativa teve por objectivo elevar a eficácia da resposta do Governo à tempestade e melhorar os trabalhos de prevenção.