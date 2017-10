Centros de Abrigo do IAS permanecem abertos

Com o sinal oito hasteado e as rajadas de vento que acompanham o tufão Khanun a intensificarem-se, o Centro Operacional de Protecção Civil lembra que os dois centros de abrigo sob alçada do Instituto de Acção Social permanecem abertos, dando guarida a residentes e turistas que dela não disponham. Ambos as estruturas disponibilizam água potável, alimentos secos e energia eléctrica e contam com o apoio quer de assistentes sociais, quer de trabalhadores auxiliares do IAS.

O Centro de Sinistrados da Ilha Verde está situado, recorde-se, no número 56 da Avenida do Conselheiro Borja. Já as ilhas são servidas pelo Centro de Acção Social da Taipa e de Coloane, situado no edifício Chun Fok Village, em plena Rua do Regedor, na ilha da Taipa.