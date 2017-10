Uma foto por dia

Combate à droga: Uma funcionária do laboratório da “Philippines Drug Enforcement Agency” (PDEA) exibe um dos testes químicos usados para determinar a presença de substâncias que podem ser usadas no fabrico de drogas ilegais, antes do procedimento de destruição de produtos e equipamentos apreendidos na cidade de Valenzuela, a Norte de Manila. A PDEA destruiu componentes químicos, materiais e equipamentos utilizados no fabrico de drogas ilegais no valor de cerca de 10,7 milhões de pesos (1,67 milhões de patacas) como parte da campanha anti-droga lançada por Rodrigo Duterte. EPA / ROLEX DELA PENA

