Ténis: Caroline Garcia qualifica-se para o Masters feminino

A francesa Caroline Garcia qualificou-se, pela primeira vez na carreira, para o Masters feminino, de 22 a 29 de Outubro, após a desistência da britânica Johanna Konta, por lesão, do torneio de Moscovo.

A entrada em Singapura de Garcia, nona no ‘ranking’ do circuito profissional feminino (WTA), fica garantida face à desistência de Konta, a única tenista que ainda lhe poderia tirar a vaga no maior torneio de final de época.

A qualificação da francesa é a recompensa do seu bom momento neste final de temporada, ao vencer o torneio de Wuhan e, depois, o de Pequim.

No Masters de Singapura, Garcia junta-se a Garbiñe Muguruza, Karolina Pliskova, Simona Halep, Elina Svitolina, Venus Williams, Caroline Wozniacki e Jelena Ostapenko.