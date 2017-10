“Sound and Image”: “Temos um mundo inteiro a mostrar filmes de uma grande variedade”

Os trabalhos finalistas das categorias documentário e videoclip do “Sound and Image Challenge” foram ontem divulgadas. A competição está cada vez mais internacionalizada com documentários que chegam do Irão, Brasil, Alemanha, França, Holanda, Índia.

Os responsáveis pelo Festival “Sound and Image Challenge” avançaram ontem os finalistas das categoriais de documentários e vídeos musicais seleccionados para o evento, agendado para o início do mês de Dezembro. Na edição deste ano vão ser projectados sete documentários cujos autores são oriundos de França, do Brasil, da Alemanha, da Holanda, da Índia e do Irão, e cinco videoclips de bandas locais. O festival internacional vai decorrer ao longo de seis dias consecutivos, de 5 a 8, no Teatro Dom Pedro V e no Cinema Alegria nos dias 9 e 10 de Dezembro.

Na categoria dos documentários, apresentam-se a concurso “Nobody Dies Here” de Simon Panay, de França, “Sons of the Moon in the Land of the Sun” de Danielle Bertolini, do Brasil, “Remains from the Desert” de Sebastian Mez, Alemanha, “The Shepherd” de Joost van der Wiel, Holanda, “The Ballad Of Toyuk” de Parth Saurabh, Índia, ”Weaver of Imagination” de Sadeq Jafari, Irão, “A terrible Hullabaloo” de Ben O’Connor, Irlanda, e “56” de Marco Huertas, Espanha.

Já os videoclips – cujo principal critério de selecção é serem criados por bandas locais – são de “Soulnasty”, que produz música “house” desde 2015, “Like Music”, que tem participado em várias competições internacionais de música, “Experience”, que mistura rock, jazz e “Macau Fado” – uma mistura de fado com letra em cantonês –, “Warmwall”, conhecida pelo uso diversificado de instrumentos e géneros musicais na sua criação, e “Burnie”, que tem viajado pela Ásia em digressão misturando o género “Garage”, do Reino Unido, e baixo.

O processo de escolha tem sido “muito difícil” devido à quantidade elevada de submissões que foram feitas nesta edição da competição. As candidaturas cresceram de 1659 para mais de 4400, situação que Lúcia Lemos, coordenadora da Creative Macau – a estrutura que impulsiona o evento – não esperava. O que é que isto nos mostra? Que “em Macau deveriam fazer-se mais festivais, organizados por outras pessoas, com outros objectivos, para pôr o cinema a mexer”, disse ao PONTO FINAL”. “Estamos muito contentes porque temos um mundo inteiro a mostrar filmes de uma grande variedade, o que é muito interessante”, declarou ainda Lúcia Lemos.

O painel de jurados é composto por seis jovens profissionais de realização e produção fílmica provenientes da Bélgica, de Espanha, da Alemanha e de Macau e pelos vencedores do festival de 2015 e 2016. Para a semana serão anunciados os resultados das categorias de animação, ficção e identidade cultural de Macau.