  Serviços de Turismo querem atrair um milhão de turistas sul-coreanos por ano  

A Direcção dos Serviços de Turismo quer ver, a médio e longo prazo, o número de visitantes oriundos da Coreia do Sul superar os turistas de Taiwan que assomam anualmente ao território.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, à margem de um certame que teve a vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong como palco, a directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes adiantou que o Governo espera que o número de visitantes provenientes da Coreia do Sul possa superar a barreira dos 800 mil até ao final do ano. Para a responsável, o mercado sul-coreano é um dos mercados mais apetecíveis e como tal um dos mercados em que vale a pena apostar. Senna Fernandes está convicta que o número de turistas oriundos da Coreia do Norte pode exceder a fasquia do milhão de visitantes, superando os que chegam ao território provenientes de Taiwan.

Ontem, em Hong Kong, a directora dos Serviços de Turismo explicou ainda que o organismo que dirige tenciona promover acções promocionais de grande envergadura assim que a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi inaugurada. A dirigente comprometeu-se ainda a reforçar a cooperação com Hong Kong e Cantão no sentido de promover itinerários multi-destinos que possam beneficiar as três regiões.