Serviços de Saúde vão contratar dois terapeutas da fala no próximo ano  

A Direcção dos Serviços de Saúde vai contratar dois terapeutas da fala no próximo ano, revelou ontem Lei Chin Ion, director do organismo. Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de acreditação dos Centros de Saúde do território pelo Conselho Australiano de Normas de Saúde, o dirigente referiu que, actualmente, trabalham no Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica sete terapeutas da fala e um terapeuta ocupacional. Lei sublinhou ainda que desde a criação deste centro o tempo de espera por uma consulta de terapia diminuiu de um ano e meio para seis meses.

Lei Chin Ion alertou ainda para o papel dos pais no âmbito do processo de terapia: “Quer seja para os tratamentos quer seja para os treinos a participação dos pais é muito importante, ou seja, o tratamento uma vez por semana não chega. Os pais têm de intervir neste treinamento e têm de treinar os seus filhos em casa. Os terapeutas são responsáveis por educar e informar os pais para fazer treinos no domicílio”, sublinhou.