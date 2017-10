Serviços de alfândega do Continente apreendem 30 facas  

Os Serviços de Alfândega da República Popular da China apreenderam 30 facas de um homem que tentava entrar em Zhuhai pelas Portas do Cerco, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com o mesmo canal, as três dezenas de armas brancas tinham entre 10 a 20 centímetros de comprimento e a pessoa que as transportava alegou ter um negócio de comercialização de facas no estrangeiro. Os objectos apreendidos seriam amostras para entregar à empresa da República Popular da China com quem trabalha.

Escreve a emissora em língua chinesa da Rádio Macau que os serviços de alfândega do Continente recordam que não é permitido cruzar a fronteira com armas brancas. Neste caso, o visitante deveria ter declarado o material que transportava, sustentam os serviços.