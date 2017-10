Reajustamentos na Função Pública a partir de 16 de Outubro

A Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) lançou em 2015 três medidas de apoio económico aos trabalhadores do erário público, nomeadamente o “subsídio de despesas de infância”, “subsídio para estudos complementares dos filhos” e “subsídio de lar para idosos aos ascendentes”. As três disposições visavam “atenuar o stresse de vida dos trabalhadores dos serviços públicos com baixas remunerações”, de acordo com o organismo.

Agora, em resposta ao desenvolvimento económico, os requisitos vão ser ajustados para os trabalhadores da Função Pública. Os funcionários com vencimento único mensal igual ou inferior ao índice 200 aumenta para 220, sendo que o reajustamento será implementado a partir de 16 de Outubro. Os restantes requisitos, formas de apresentação dos pedidos e de atribuição de apoio permanecem inalterados, referem os SAFP em comunicado.

Após o ajustamento, os trabalhadores dos serviços públicos com índice de vencimento único mensal igual ou inferior a 220 que recebem subsídios de família em relação aos respectivos filhos e ascendentes podem apresentar os seus pedidos junto dos serviços públicos para os quais trabalham, bem como dirigir-se pessoalmente às instalações dos SAFP, com os documentos necessários, para entregar os pedidos.

Os montantes das três medidas de apoio são: subsídio de despesas de infância, destinado aos que têm filhos pequenos ainda não matriculados em escolas primárias, equivalente ao índice 10 da tabela indiciária de vencimentos, actualmente no valor de 830 patacas; subsídio para estudos complementares dos filhos, destinado aos que têm filhos a frequentar escolas primárias ou secundárias, equivalente ao índice 10 da tabela indiciária de vencimentos, actualmente de 830 patacas; subsídio de lar para idosos aos ascendentes, destinado a quem tenha ascendentes internados em lares para idosos, equivalente ao índice 30 da tabela indiciária de vencimentos (actualmente nas 2.490 patacas).