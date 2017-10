Pequim diz que tem direito a decidir quem pode ou não entrar em Hong Kong

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou ontem que é da sua soberania decidir quem pode entrar em território chinês, quando questionado sobre o papel de Pequim na recusa de entrada de um activista britânico em Hong Kong.

“Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da China, e o governo central é responsável por assuntos externos relacionados com Hong Kong (…) Cai dentro da soberania da China decidir quem é autorizado a entrar no território chinês e quem não é”, disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China Hua Chunying, no ‘briefing’ diário à imprensa em Pequim.

O activista britânico Benedict Rogers, que é vice-presidente da comissão de direitos humanos do Partido Conservador e crítico da China, foi na quarta-feira impedido de entrar em Hong Kong, depois de aterrar na cidade proveniente de Banguecoque, sem que lhe fossem dadas explicações, segundo disse à imprensa. Rogers viveu em Hong Kong entre 1997 e 2002.