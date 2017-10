“Oktoberfest” transita para o MGM Cotai em 2018

Arrancou ontem mais uma edição da “Oktoberfest”, festival alemão de música, comida e cerveja, tradicionalmente pautado por muita animação. Pansy Ho, co-presidente da MGM China, e Grant Bowie, director executivo da MGM China, revelaram que o crescimento da iniciativa fará com que a “Oktoberfest” se desloque para o MGM Cotai em 2018.

Pedro André Santos

Os entusiastas da cerveja e os aficcionados da “Oktoberfest” já podem visitar a edição de 2017 do certame no MGM Macau, sendo que o espaço acolhe este anos pela última vez o evento nas suas instalações.

“Com a abertura do MGM Cotai prevista para 29 de Janeiro estamos entusiasmados por poder receber este evento no nosso novo ‘resort’. O MGM Cotai vai servir de casa a uma grande diversidade de experiências de entretenimento e culturais, tornando-se no ‘resort’ integrado mais inovador de Macau”, defendeu Pansy Ho, co-presidente da MGM China, em declarações à imprensa.

A mudança foi também confirmada por Grant Bowie, que lamentou apenas que tal não pudesse ter acontecido já este ano: “Infelizmente, por causa do tufão Hato, optámos por mudar para 2018, o que implicou também mais custos, daí o aumento do orçamento”, referiu o director executivo da MGM China.

À margem da inauguração de mais uma edição da “Oktoberfest”, Grant Bowie salientou que a empresa “enfrenta desafios a toda a hora”, e que o importante é estar “preparado para enfrentar qualquer obstáculo que se coloque no caminho”.

Questionado pelos jornalistas relativamente à taxa de ocupação registada durante a Semana Dourada, Grant Bowie dá conta de uma quebra no número de dormidas, devido ao número de feriados consecutivos: “Muitos turistas da China preferiram ir para outros destinos mais longe, e por isso tivemos menos visitantes”, adiantou. Porém, o director executivo da MGM China considera que “aqueles que vieram para Macau tiveram uma experiência melhor”.

Fazendo uma análise retrospectiva, Grant Bowie considera que Macau vive um período em que “as operações de negócio estão mais normalizadas”, em vez de haver tantas “oscilações”, o que acaba por ser “mais saudável” por haver “uma procura constante”.

Em relação ao novo empreendimento no Cotai, o responsável sublinhou que a empresa irá manter a mesma visão num “novo mercado” [premium] para o qual “estamos bem posicionados para atingirmos os nossos objectivos”.

Em declarações aos jornalistas, Grant Bowie comentou ainda o tiroteio em Las Vegas que causou 58 mortos e quase meio milhar de feridos: “Qualquer organização, em qualquer parte do mundo, aprende sempre algo com estas tragédias.Da nossa parte iremos continuar a promover um ambiente seguro e de bem-estar para os nossos trabalhadores e clientes”, garantiu.

A cerimónia de abertura de mais uma edição do “Oktoberfest” foi oficializada pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, tendo contando, tal como nas restantes edições, com animação da “Högl Fun Band”, que este ano criou uma música especialmente dedicada a Macau.

Os interessados em visitar o evento poderão fazê-lo até dia 22 de Outubro, das 18:00 à meia-noite, sendo que dia 21 o espaço estará também aberto das 11:00 às 15:00. A bilhete de entrada tem um custo de 170 patacas e inclui uma bebida.