“O Livro do Óraculo do Sagrado Feminino” apresentado hoje na Livraria Portuguesa

Vera Faria Leal apresenta hoje, pelas 18h30 na Livraria Portuguesa, “O Livro do Óraculo do Sagrado Feminino”, uma obra que resulta de um trabalho de uma década e meia sobre as questões da consciência do feminino e masculino. A autora angolana está pela primeira vez na Ásia para apresentar a sua obra e conduzir o workshop “Oráculo Sagrado Feminino e Método Louise Hay”, agendado para amanhã, entre as 9h e as 18h30, no espaço Yoga Loft Macau.

Com a vinda a Macau a convite de uma antiga aluna, Vera Faria Leal disse ao PONTO FINAL que tenciona “propor às pessoas uma nova perspectiva sobre as questões do feminino e do masculino e mostrar que é possível viver em maior equilíbrio” e ao mesmo tempo “deixar uma mensagem e lançar questões sobre como as pessoas se relacionam”.

A autora é pioneira em Portugal do desenvolvimento pessoal com o método Louise Hay, que levou para o país em 1999, e do “Sagrado Feminino e Masculino Consciente”, tema para o qual está certificada para ministrar formações nos países de língua oficial portuguesa. Já passou pelo Brasil, por Inglaterra e pela Suíça e ao PONTO FINAL revela que caso surja a oportunidade não hesitará em visitar África, nomeadamente Angola e Moçambique.

Amanhã, o workshop divide-se em duas partes, sendo a manhã dedicada ao “oráculo feminino” (entre as 9h e as 13h) – com exercícios para os quais recorre ao oráculo de 56 cartas que a própria criou – e a tarde ao método Louise Hay (entre as 13h e as 18h30). Vera Faria Leal quer mostrar aos participantes um dos métodos de desenvolvimento pessoal mais reconhecidos na área, através de uma dinâmica do grupo que tem como objectivo dissolver bloqueios pessoais e a obtenção de uma maior segurança na relação com os outros.