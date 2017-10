Novas salas de espectáculos deverão aliviar a pressão sobre espaços existentes  

O presidente do Instituto Cultural, Leung Hio-ming, comprometeu-se esta quinta-feira a avaliar a abertura de eventuais salas de cinema e de espectáculos dentro de hotéis e de edifícios de natureza comercial. A possibilidade está inscrita no texto da consulta pública relativo ao processo de revisão do regulamento de condicionamento administrativo. O enunciado sugere que o Instituto Cultural adopte regras de licenciamento mais flexíveis, mas a posição causou ontem alguma estranheza a Leung Hio-ming.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o presidente do Instituto Cultural lembrou que o diploma em causa não tem uma natureza estritamente cultural, mas comprometeu-se, ainda assim, a estudar as recomendações e a recolher opiniões junto dos agentes do sector.

Leun Hio-Ming lembra, no entanto, que já há vários exemplos de grupos e actividades culturais que são conduzidos em espaços alternativos, como o Antigo Tribunal ou certos edifícios industriais da cidade. O dirigente referiu ainda que alguns espaços desta natureza deverão, de resto, abrir portas ao longo dos próximos meses, aliviando a pressão a que estão sujeitas as principais salas de espectáculos do território.