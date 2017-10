Nova onda de burlas por telefone originou prejuízos de 670 mil patacas

De acordo com dados revelados ontem pela Polícia Judiciária (PJ), entre o final de Julho e meados de Agosto registou-se um aumento no número de burlas telefónicas direccionadas a residentes do território. O esquema era conduzido por criminosos que se identificavam como funcionários dos serviços públicos de Macau. Apesar de ter impulsionado diversas campanhas de alerta, a Polícia Judiciária continuou a receber um grande volume de queixas, tendo registado, entre 28 de Setembro e 11 de Outubro, 811 denúncias, sendo que 14 destes casos resultaram em prejuízos da ordem das 670 mil patacas.

A Polícia Judiciária fez uma análise das denúncias e dos dados dos inquéritos apresentados desde Janeiro do corrente ano até ao dia 11 de Outubro e verificou que cerca de 70 por cento das vítimas têm idades entre os 18 e 34 anos. Assim, concentrando os esforços neste grupo etário, a Polícia Judiciária empreendeu uma série de acções de divulgação contra burlas, avançaram as autoridades em comunicado.

A Policia Judiciária pede aos cidadãos que prestem atenção às chamadas telefónicas de origem desconhecida, especialmente as chamadas identificadas com o número “00” ou o número antecedido com o sinal “+”: “00 + toma atenção” é, de resto, o novo slogan da campanha, contando com palestras e acções de divulgação, em cooperação com instituições de ensino superior e associações de estudantes.

Em relação à colaboração externa para combate e prevenção conjunta de burlas telefónicas, a Polícia Judiciária tem mantido reuniões com o Centro de combate à fraude da Província de Cantão e o Centro de Coordenação de combate à fraude da Polícia de Hong Kong.

As autoridades sublinham, uma vez mais, “que não há serviços governamentais de quaisquer países ou regiões que orientem os cidadãos, através de chamada telefónica, para fazerem transferência bancária”, salienta o comunicado.