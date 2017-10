MGM apoia proibição de entrada nos casinos a trabalhadores do jogo  

O director-executivo da MGM China Holdings Limited, Grant Bowie, apoia a proposta do Governo de proibir os trabalhadores da linha da frente da indústria do jogo de entrarem em casinos fora do horário de expediente. A questão encontra-se actualmente sob consulta pública.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o dirigente encara com seriedade o jogo responsável e espera a criação de um ambiente saudável. O dirigente assume a cooperação e o apoio aos planos apresentados pelo Governo no final do mês passado.

Grant Bowie declarou ainda que a operadora está disposta a discutir uma solução quanto ao projecto de alteração da área de paragem de autocarros dos casinos nas Portas do Cerco.