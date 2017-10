Livro sobre a influência da Inquisição em Macau já chegou aos escaparates

A Fundação Macau e o Ministério da Educação e da Ciência do Governo português, através do Centro Científico e Cultural de Macau, uniram esforços e lançaram recentemente o livro «A Articulação da Periferia: Macau e a Inquisição de Goa (c. 1582 – c. 1650)», uma obra que versa sobre o relacionamento entre Macau e Goa no período que medeia entre o final do século XVI e a primeira metade do século XVII.

O livro, da autoria de Miguel Rodrigues Lourenço, investigador do Centro de Estudos Históricos da Universidade de Lisboa, versa em particular sobre o período compreendido entre 1582 e 1650, época em que o papel da Inquisição se fez sentir com maior vigor no antigo Estado da Índia. Com a presente obra, Rodrigues Lourenço procura saber de que forma “a Inquisição influenciou os temas da sociedade de Macau e a própria interacção entre os novos regulamentos e a legislação do Território naquela época”, escreve a Fundação Macau em comunicado.

A obra, que preenche uma lacuna no âmbito da literatura histórica do território, analisa de que forma Macau foi influenciado pelo fortalecimento da Inquisição em Goa. O livro, que foi distribuído tanto em Portugal, como no território, já se encontra à venda e tem um preço de 200 patacas.