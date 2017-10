O jazz está também de regresso ao espaço LMA, situado num edifício industrial da Avenida do Coronel Mesquita. As “Sunday Sessions” organizadas pelo Macau Jazz Club regressam já no próximo domingo, depois da iniciativa ter sido interrompida durante os meses de Agosto e de Setembro. No espaço LMA, o arranque das hostilidades está agendado para as 21 horas, com as “jam sessions” a estenderem-se pela noite fora.

