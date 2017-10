Japão: Vulcão espalha cinzas por quatro cidades

Um vulcão situado no sudoeste do Japão entrou em erupção pela primeira vez em seis anos e estava ontem a expelir cinzas que se espalhavam por quatro cidades.

Imagens transmitidas pela emissora japonesa TBS mostram estudantes do ensino primário a usarem capacetes e máscaras durante o caminho até à escola localizada no sopé do vulcão Shinmoedake, com moradores da zona a relatarem ter ouvido tremores procedentes do vulcão. As cinzas que o Shinmoedake expeliu caíram em pelo menos quatro cidades da prefeitura de Miyazaki.

O vulcão, situado no limite entre Miyazaki e Kagoshima, entrou em erupção na quarta-feira pela primeira vez em seis anos.

A coluna de cinzas formada a partir da cratera atingia ontem 1.700 metros de altura, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão que elevou o nível de alerta vulcânico de 2 para 3 – numa escala máxima de 5 –, advertindo a população para não se aproximar do vulcão.

A agência prevê que o vulcão continue a expelir cinza e potencialmente pedras na sexta-feira, mas as eventuais zonas de risco vão depender nomeadamente de factores como as condições do vento.