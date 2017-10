Índice de confiança do consumidor sobe 3,14 por cento em relação ao trimestre anterior

O “Índice de Confiança do Consumidor de Macau, 3º Trimestre de 2017” foi ontem apresentado na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). Os dados divulgados mostram que o índice total de confiança do consumidor foi de 87,98, um aumento de 3,14 por cento face ao trimestre anterior, o que reflecte um aumento geral da confiança dos consumidor ao longo dos últimos meses.

Elisa Gao

O índice geral de confiança do consumidor em Macau cresceu 3,14 por cento trimestre a trimestre para 87,98, reflectindo o optimismo que prevalece em termos económico a nível global. Na tarde de ontem, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) divulgou o Índice de Confiança do Consumidor de Macau no 3º trimestre de 2017. Com excepção do índice de confiança no nível de preços, que diminuiu ligeiramente para 4,22 por cento, os outros índices de confiança – no emprego, qualidade de vida ou compra de habitação – aumentaram.

O inquérito foi realizado de 21 a 30 de Setembro através de entrevistas telefónicas conduzidas por investigadores do Instituto e posteriormente analisadas através do recurso a programas informárticos. Entrevistados foram 1017 residentes de 18 anos ou idade superior. O índice varia entre 0 e 200, definindo-se 100 como a linha média. Já um valor menos de 100 significa confiança insuficiente. Desde que a MUST deu início ao estudo, a partir do quarto trimestre de 2008, o índice de confiança na compra de habitação manteve-se no menor nível, entre 50 e 60.

“A longo prazo, reflectiu as emoções negativas do público na compra de habitação, ou seja, falta de confiança”, analisou Liu Cheng Kun, director do Instituto para o Desenvolvimento Sustentável. Este índice no terceiro trimestre de 2017 subiu 5,43 por cento em relação ao trimestre anterior, para 53,93, o que reflecte que as emoções negativas dos consumidores foram aliviadas até certo ponto.

Tendo em conta as características duais da habitação/consumo e investimento, o docente referiu que o Governo deve fazer uma combinação de políticas, considerando o fornecimento de habitação pública, o comportamento de quem compra no mercado livre e o investimento, em vez de simplesmente emitir uma ordem de restrição de compra.

O índice de confiança no nível de preços foi o único a diminuir entre os seis índices, registando uma queda de 4,22 por cento para 71,09 de 74,22 no segundo trimestre. Liu Cheng Kun acredita que a tendência reflecte as crescentes preocupações com a inflação. O investigador acrescentou que a descida pode estar relacionado com o fomento, a longo prazo, de uma melhor economia: “Vendo a partir do índice de confiança no padrão de qualidade de vida, eles não sofreram muita pressão. Então, penso que quando a economia melhora, as pessoas mostram as suas preocupações com a inflação”.

Além disso, o índice de confiança na “economia local” e no “emprego” excedeu o 100 desde o segundo trimestre de 2017. No terceiro trimestre, os dois índices cresceram 6,38 e 3,35 por cento, respectivamente, para 198,65 e 108,87, o que reflete a atitude positiva dos consumidores relativamente à macroeconomia. O índice de confiança no padrão de vida basicamente permanece estável, aumentando 1,29 por cento para 98,31. Os consumidores demonstraram mais confiança em “investimentos e acções”, que cresceram 5,39 por cento para 87,02.