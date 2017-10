Identidade macaense discutida na quinta-feira na Fundação Rui Cunha  

A Fundação Rui Cunha acolhe na próxima quinta-feira, 19 de Outubro, uma tertúlia subordinada à questão da identidade macaense. Cecília Jorge, jornalista e investigadora, é a convidada de uma iniciativa dinamizada pelo Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau e pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial “Pedro Nolasco”.

Na primeira sessão do ciclo “Serões com Histórias” organizada após a pausa das férias de Verão, Cecília Jorge propõe-se falar sobre o que é ser macaense, um conceito que vai além da questão da etnicidade e se confunde em muito com o propósito da multiculturalidade: “[Ser macanese] é ter estado sempre na encruzilhada, feito ponte entre dois mundos quase antagónicos em termos de filosofia de vida. Influência importante na formação dessa identidade é o convívio muito próximo com os chineses (os Ou Mun Ian) e com portugueses reinóis. E ela brota, na maturidade, na triagem natural e necessária do que se “apreendeu”, escreve a Fundação Rui Cunha, num breve comunicado enviado às redacções.

Agendada para o final da tarde da próxima quinta-feira, a sessão será moderada por José Basto da Silva, actual presidente da Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial “Pedro Nolasco”.