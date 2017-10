Governo propõe benefícios fiscais na contratação de cidadãos portadores de deficiência

A proposta de lei, ontem apresentada pelo Conselho Executivo – e que dentro em breve será submetida à Assembleia Legislativa (AL) – prevê que o empregador usufrua de uma dedução fiscal de cinco mil patacas por cada portador de deficiência contratado. Para a Assembleia Legislativa segue também uma proposta de lei que estabelece um quadro geral para a protecção dos direitos dos idosos. O diploma, que contempla sete medidas, estabelece que o Instituto de Acção Social assuma o papel de mediador em caso de litígio entre os idosos e membros da sua família.

Sílvia Gonçalves

O Conselho Executivo (CE) apresentou uma proposta de lei intitulada “Benefício fiscal à contratação de pessoas portadoras de deficiência” onde propõe que ao empregador seja atribuída uma dedução de cinco mil patacas no valor do imposto pago por cada portador de deficiência contratado. O diploma será submetido à Assembleia Legislativa e o porta-voz do Conselho Executivo espera que seja discutido o mais brevemente possível. Para o hemiciclo segue também uma proposta de lei sobre o “Regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos”, que pressupõe, entre sete medidas enunciadas, que o Instituto de Acção Social (IAS) assuma o papel de mediador em situação de litígio entre os idosos e membros da sua família, podendo mesmo instaurar processos civis ou criminais. Concluída pelo Conselho Executivo foi ainda a discussão do projecto de regulamento administrativo sobre novos modelos de dísticos constantes do Regulamento do Imposto de Circulação, que vem introduzir facilidades como a impressão dos dísticos nos quiosques de serviço automático do Governo.

De modo a incentivar a contratação de pessoas portadoras de deficiência, o Governo elaborou uma proposta de lei que prevê que “os empregadores que contratem trabalhadores titulares do cartão de registo de avaliação de deficiência, e os mesmos trabalhem, no mínimo e cumulativamente, 128 horas mensais, podem vir a usufruir de uma dedução adicional no valor do imposto por cada trabalhador portador de deficiência”, explicou ontem Leong Heng Teng. O porta-voz do Conselho Executivo deu contem a conhecer, em conferência de imprensa, o valor da dedução proposto no diploma: “Propõe-se o montante de cinco mil patacas, mas será determinado pelo Chefe do Executivo. Uma dedução directa de cinco mil patacas por pessoa [contratada] é o que estamos a prever, no imposto complementar de rendimentos”. A que acresce o 2º grupo do imposto profissional.

A medida constante na proposta de lei aplica-se a rendimentos gerados a partir de 2016, tanto no que diz respeito ao imposto complementar de rendimentos como ao imposto profissional. Leong Heng Teng – que recordou o reconhecimento público com que foram agraciadas 78 empresas pela contratação de 325 cidadãos portadores de deficiência – assumiu que actualmente não existe nenhum benefício fiscal para empregadores que contratem estes trabalhadores, e que são 12 mil, os cidadãos em Macau portadores de deficiência: “O que nós queremos é que a proposta seja discutida na Assembleia Legislativa o mais brevemente possível”, acrescentou o porta-voz, pois “a aprovação desta proposta de lei é matéria exclusiva da AL”.

Submetida ao hemiciclo será também a proposta de lei designada “Regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos”. O

Governo – que prevê que até 2036 a percentagem de pessoas idosas atinja no território 20,7 por cento da população global – elaborou, após consulta pública, uma proposta de lei que tem por objetivo “difundir o espírito de respeito para com a população idosa e promover a protecção dos direitos e interesses desse segmento populacional”, enquadrou Leong Heng Teng. O diploma estabelece um quadro geral para a protecção dos idosos e “sistematiza a legislação vigente que integra o regime fundamental respeitante a essa matéria”, de modo a definir as políticas relativas a este segmento da população.

Estruturada em sete medidas, a proposta de lei designa o Instituto de Acção Social como a entidade responsável pela coordenação da execução das políticas relativas à garantia dos direitos dos idosos. Num dos pontos enunciados é estabelecido que “o Instituto de Acção Social pode intervir nos litígios civis entre os idosos e os membros das respectivas famílias em matéria de alimentos, habitação ou património, antes de os respectivos processos cíveis serem instaurados”, sendo que a medida de apoio é disponibilizada sempre que se considere que os idosos foram “lesados nos seus direitos e interesses”.

O Conselho Executivo concluiu ainda a discussão do projecto do regulamento administrativo designado “Novos modelos dos dísticos constantes do Anexo II do Regulamento do Imposto de Circulação”, que entra em vigor a 1 de Novembro. De modo a facilitar o pagamento do imposto de circulação, liquidado e pago entre Janeiro e Março de cada ano, e a emissão do respectivo dístico, o Governo propõe “que seja permitida a impressão do dístico do imposto de circulação nos quiosques de serviço automático do Governo”.