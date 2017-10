Golfe: Scott Hend no grupo dos oito antigos campeões que disputam o Macau Open

A confirmação chegou esta quinta-feira: Scott Hend, vencedor do Open de Golfe de Macau em 2013 e em 2015 é um dos antigos vencedores da prova que vão disputar a competição. O australiano junta-se a um grupo onde constam atletas como David Gleeson, Jason Knutzon ou o tailandês Thaworn Wiratchant.

O australiano Scott Hend confirmou a presença na próxima edição do Open de Golfe de Macau, liderando uma lista de sete antigos vencedores da competição que irão colocar à prova o actual campeão, o tailandês Pavit Tangkamolprasert.

Com arranque agendada para 19 de Outubro, no “Macao Golf & Country Club”, o evento vai contar com a presença de 144 profissionais, bem como alguns dos talentos amadores emergentes da região da bacia da Ásia-Pacífico.

Scott Hend tem-se dado bem no “Macao Golf & Country Club”, competição que já venceu por duas ocasiões. O australiano procura no “green” de Coloane o seu terceiro título, um feito que também só poderá ser conseguido este ano pelo chinês Zhang Lian-wei, que venceu no Macao Golf and Country Club em 2001 e em 2002.

“Estou entusiasmado pela possibilidade de regressar a Macau e tentar vencer este torneio pela terceira vez. Tenho grandes memórias do ‘Macao Golf & Country Club’, sendo um circuito que se adequa muito bem ao meu estilo de jogo. Tenho realizado uma boa temporada, especialmente durante o Verão, por isso estou bastante confiante para conquistar o meu terceiro título”, referiu o atleta num comunicado divulgado pela organização. O golfista australiano não poupou elogios ao evento de Macau, considerando que é um torneio onde os atletas “são tratados muito bem”.

Zhang, que participou em todas as edições desde o evento inaugural, em 1998, com excepção de um ano devido a lesão, é o primeiro atleta chinês a vencer uma tour europeia e uma tour sénior. O golfista chinês confirmou a sua presença em Macau na semana passada juntamente com o compatriota Liang Wen-chong.

A Hend e Zhang irão juntar-se outros cinco campeões do circuito de Coloane, nomeadamente Gaganjeet Bhullar, Chan Yih-shin, Thaworn Wiratchant, David Gleeson e Jason Knutzon.

Ao longo dos 18 anos do “Macao Golf & Country Club”, o evento conseguiu um leque de vencedores oriundos de nove nações diferentes, incluindo alguns dos melhores atletas da modalidade, como Ernie Els, Nick Faldo, Padraig Harrington, Fred Couples, Ian Woosnam e Mark O’Meara.