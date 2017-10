Fundo de Cooperação China – Países de língua portuguesa pode “produzir vantagens multiplicadoras” para empresas locais

Perto de uma centena de pessoas participaram ontem numa acção de promoção do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa, uma plataforma de financiamento anunciada em 2010. Aos empresários locais foram dados a conhecer os critérios e os modelos de investimento, bem como o ambiente de negócios nos países de língua portuguesa.

Joana Figueira

O Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa fornece ajuda ao nível da consultoria e da criação de cadeias de investimento às pequenas e médias empresas de Macau que queiram investir no espaço lusófono e que queiram submeter projectos de investimento à apreciação da equipa de gestão do organismo. A instalação da sede do Fundo em Macau foi destacada pelo director dos Serviços de Economia, Tai Kin Ip, como um importante contributo “para a participação das empresas de Macau em projectos conduzidos nos países lusófonos”.

No discurso de abertura da primeira sessão de promoção do Fundo desde que se instalou no território, no início de Junho, Tai Kin Ip sublinhou que as empresas locais, como pontes e laço de ligação privilegiados, podem “produzir vantagens multiplicadoras em conjunto com as suas congéneres do Interior da China, explorar com elas o mercado dos países lusófonos e ampliar o espaço de desenvolvimento”.

Song Yunsong, director do Fundo, indicou que as empresas locais precisam de conhecer a fundo “as singularidades e qualidades de cada país” e deixou claro que espera “muitas novas oportunidades, por exemplo nas trocas comerciais”: “Estamos a procurar meios para transmitir essas informações às empresas de Macau para que elas saibam que existem certas necessidades nos países e que novas oportunidades há para explorar”, disse.

O valor do investimento disponibilizado pelo Fundo varia entre os cinco e os 50 milhões de dólares americanos, sendo que não serão investidos “mais de 15 por cento num só projecto”. A percentagem refere-se ao valor total do apoio, que é de mil milhões de dólares americanos.

Sobre a percentagem estabelecida, Song Yunsong sublinha que “é só um conceito”: “Nós tentamos distribuir os riscos e também proteger os accionistas, reduzir os seus riscos de investimento. Mas [15 por cento] é em teoria, claro que em prática se nós conseguirmos verificar que o retorno pode ser mais alto, nós vamos fazer pequenos ajustamentos. O Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa tem um capital de mil milhões de dólares americanos e, por isso, nós também temos espaço de ajustamento”, garantiu o responsável.

O Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa fez aumentar em 400 milhões de dólares norte-americanos a cooperação económica entre a China e os oito países abrangidos pelo mecanismo, desde que foi oficialmente criado em 2013, lembrou Chen Xing, sub-directora do departamento para os assuntos económicos e encarregada da divisão do comércio do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau: “Muitas empresas de países de língua portuguesa abriram sucursais na China, que também está a realizar muitas obras em países de língua portuguesa, no valor de nove mil milhões de dólares” norte-americanos, disse Chen Xing, apontando que “a cooperação estendeu-se para a área marítima, tecnológica, da educação, dos recursos humanos, financeira e da medicina”.

Os projectos de investimento já implementados no Brasil (Projecto Solar Canadiano), Angola (Zhejiang Yongda) e Moçambique (Parque Agrícola Wanbao) estão avaliados em 650 milhões de dólares norte-americanos, referiu a representante do Fundo, Jin Guangze, considerando que os sectores da energia, indústria e infra-estruturas integram o conjunto dos principais potenciais de investimento.