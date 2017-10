Executivo recebe doze candidaturas à gestão de cinco auto-silos

O Governo vai submeter a concurso público a gestão de cinco auto-silos e, ontem, foram doze as empresas que mostraram interesse em assegurar o direito de exploração dos parques de estacionamento em questão, adiantou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego em comunicado.

Das doze propostas recebidas, oito foram admitidas, três foram admitidas condicionalmente e apenas uma foi chumbada. As empresas que foram admitidas à condição têm até às 17 horas do dia de hoje para apresentar os documentos em falta.

As propostas aceites pela DSAT apresentavam valores entre os 1,08 milhões de patacas e os 5,66 milhões. O montante deverá ser pago, recorda o organismo em comunicado, a cada três meses.

Os cinco auto-silos concessionados são o Auto-Silo do Parque Central da Taipa, o Auto-Silo da Rua da Ponte Negra, do Edifício Koi Nga, do Edifício Lok Kuan e do Edifício Ip Keng. A empresa que garantir a gestão e a exploração dos cinco espaços fica responsável pela condução de obras de manutenção e de reparações nas instalações em causa.

O prazo de adjudicação dos auto-silos é de seis anos, sendo que os critérios de apreciação das propostas passam por elementos como o valor de contrapartida proposto ou a experiência dos concorrentes no âmbito da gestão e da exploração de auto-silos.