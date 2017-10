Embater no surrealismo negro de Lynch. O ciclo na Cinemateca  

Quarenta anos depois de “Eraserhead” – o filme inaugural de David Lynch – a Cinemateca Paixão dedica um ciclo ao realizador de culto norte-americano: “David Lynch: O Fazedor de Pesadelos”. Entre 28 e 31 de Outubro, a sala da Travessa da Paixão acolhe, para além de “Eraserhead”, os filmes “Mulholland Drive”, “The Elephant Man”, “Blue Velvet” e “Twin Peaks: Fire walk with me”.

Sílvia Gonçalves

A filmografia densa e sombria de David Lynch, a sua dimensão surreal e onírica, que traduz uma particular visão do mundo, chega à Cinemateca Paixão no final deste mês, com um ciclo que condensa cinco dos mais icónicos títulos do realizador norte-americano. No ano em que se assinalam os 40 anos de “Eraserhead”, o primeiro filme de Lynch, a Cinemateca aproveitou a realização na Broadway Cinematheque, em Hong Kong, de um festival dedicado ao criador, para trazer ao território a projecção de películas digitalmente restauradas. No cartaz não faltam os incontornáveis “Blue Velvet” e “Mulholland Drive”. Mas também lá está “Twin Peaks: Fire walk with me”, a prequela da série iniciada em 1990, que inaugurou um novo modo de conceber a ficção televisiva.

“Ele é muito bom e tem uma visão espectacular do mundo. A Cinemateca tem interesse em realizadores que tenham uma visão especial do mundo. E também é uma oportunidade muito boa, porque os nossos parceiros em Hong Kong tiveram um grande festival sobre ele, por isso temos essa possibilidade de ter filmes dele digitalmente restaurados para levar ao público de Macau”, conta Rita Wong.

A directora executiva da Cinemateca Paixão assinala a qualidade de uma filmografia que se inscreve numa dimensão de culto: “O seu cinema é muito especial, o seu conteúdo, é um realizador multi-talentoso, é muito bom apresentar os seus filmes ao público de cá”.

A Cinemateca aproveitou ainda o embalo da data redonda, 40 anos depois de “Eraserhead”, filme de estreia de David Lynch, para definir um cartaz onde figuram cinco das dez longas-metragens assinadas pelo cineasta: “Porque estes cinco filmes são muito significativos e o seu primeiro filme tem 40 anos. Cada um destes filmes é uma referência no seu trabalho. O ‘Blue Velvet’ [“Veludo Azul”, de 1986] foi há pouco mais de 30 anos. Todos são referências na sua carreira. E isso é combinado com o filme ‘Twin Peaks: Fire walk with me’ [de 1992], uma das suas assinaturas no seu período televisivo. É por isso que escolhemos estes cinco para a projecção em Macau”, conta.

Rita Wong, conhecedora da filmografia de Lynch, aponta um dilecto, que marcou a sua relação com o realizador: “O meu favorito é o ‘The Elephant Man’ [de 1980], talvez seja um pouco convencional para ele. Já vi os cinco, mas o ‘Elephant Man’ teve uma grande influência em mim. O ‘Mulholland Drive’ [de 2001] também é um dos meus favoritos. Ainda que seja bastante complicado, mas o modo como ele conta a história faz-nos querer continuar a ver”. Para a responsável da Cinemateca, também os cineastas locais ficam a ganhar com a projecção dos incontornáveis de Lynch: “A questão é como levar o seu cinema às pessoas. Acho que vale muito a pena levá-lo ao público de Macau. Não só aos amantes de cinema mas também aos realizadores, que podem retirar inspiração destes filmes”.

O ciclo arranca a 28 de Outubro com a projecção, às 16 horas, de “Mulholland Drive”. No mesmo dia, às 21h30, os míticos acordes de Angelo Badalamenti vão soar na sala da Travessa da Paixão, com o filme “Twin Peaks: Fire walk with me”. O ciclo prossegue a 29 de Outubro, às 16h, com “The Elephant Man”, e “Blue Velvet”, às 21h30. O encerramento acontece a 31 de Outubro, noite de Halloween, com “Eraserhead”, a película inaugural do realizador, argumentista, produtor, artista visual e músico. A quem adquirir bilhetes para os cinco filmes, a Cinemateca Paixão oferece o livro “David Lynch”, em língua chinesa, editado pela Broadway Cinematheque, parceiro habitual da Cinemateca Paixão no âmbito da programação.