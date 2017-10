Dois funcionários do Centro de Saúde do Tap Seac alvo de processo disciplinar  

Dois funcionários do Centro de Saúde do Tap Seac enfrentam um processo disciplinar devido à prescrição errada de um medicamento, revelou ontem Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde. Em causa está um erro no aviamento de uma receita no passado dia 8 de Setembro, quando dois funcionários da farmácia daquela unidade de saúde entregaram a dosagem errada de “Enalapril” a um paciente. Em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de acreditação dos Centros de Saúde do território pelo Conselho Australiano de Normas de Saúde, Lei Chin Ion admitiu a ocorrência do erro e garantiu que os dois funcionários em questão vão ser sancionados.

Questionado sobre o teor da sanção a aplicar, o dirigente respondeu que terá que ser considerado “o grau de gravidade do assunto”. Lei sublinhou que os Serviços de Saúde “dispõem de regras rigorosas de aviamento de medicamentos” e garantiu terem sido reforçadas as medidas e orientações de dispensa de fármacos: “Já reforçámos as medidas para executar bem as orientações e procedimentos de aviamento de medicamentos. Temos um procedimento por isso os Serviços de Saúde vão exortar os trabalhadores para executar bem o trabalho, especialmente o aviamento de medicamentos”, disse Lei Chin Ion.

O caso em questão ocorreu no passado dia 8 de Setembro quando um doente aviou na farmácia do Centro de Saúde do Tap Seac uma prescrição de “Enalapril 5mg”. Ao paciente foi entregue o mesmo medicamento mas com a dosagem errada. Após a ingestão do mesmo, o doente manifestou reacções adversas e deslocou-se, a 25 de Setembro, ao mesmo centro de saúde onde lhe foi detectada uma dosagem de medicamentos anormal. Na altura foi aberto um processo de averiguações ao pessoal envolvido que culminou agora com um procedimento disciplinar aos dois funcionários.

Sobre um outro caso, no qual um pai se exaltou durante uma consulta externa do Serviço de Medicina Física e Reabilitação após o médico ter concluído que a criança em questão necessitava de ser submetida a uma segunda sessão de terapia ocupacional, Lei Chin Ion escusou-se a facultar declarações. Disse o dirigente que o caso está a ser averiguado e enquanto estiverem a decorrer as investigações não irá fazer qualquer comentário público.