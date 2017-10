O Conselho Consultivo de Serviços Comunitários da Zona Norte reuniu ontem com o propósito de discutir os trabalhos de reparação do Terminal de Autocarros das Portas do Cerco, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O projecto de renovação, cujo arranque está previsto ainda para este ano, irá colocar no piso térreo os equipamentos contra incêndios e os sistemas de escoamento de água, de elevadores e de electricidade.

