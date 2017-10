Cinemateca Portuguesa exibe documentário sobre Ventura Terra

O documentário “Ventura Terra – Projectar a Modernidade”, de Fernando Carrilho, sobre o arquiteto que marcou a Lisboa do início do século XX, vai ter antestreia a 17 de Outubro, na Cinemateca Portuguesa, anunciou ontem esta entidade.

A sessão de antestreia do filme – produzido pelo Arquivo Municipal de Lisboa – Videoteca e Terra Esplêndida, está marcada para as 21:30, na Sala M. Félix Ribeiro, com a presença do realizador.

Este documentário foi preparado em paralelo à exposição documental “Do útil e do bello”, patente em Lisboa até 21 de Outubro, e mostra o trabalho do arquitecto Miguel Ventura Terra (1866-1919), apresentando-o como uma “figura incontornável da arquitectura portuguesa do início do século XX, [que] marcou indelevelmente a cidade de Lisboa”.