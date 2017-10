Chui Sai On recebeu académicos e especialistas na Sede do Governo  

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, recebeu ontem, no Palácio da Praia Grande, uma delegação de especialistas e de académicos em representação da União de Estudiosos de Macau e do Centro de Pesquisa Estratégica para o Desenvolvimento de Macau, num encontro que serviu para que o líder do governo recolhe sugestões tendo em vista a redacção das Linhas de Acção Governativa para o próximo ano.

Entre os temas que foram ontem abordados na sede do Governo estão questões como a participação de Macau na estratégia “Uma Faixa, Uma Rota”, a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau ou a resposta a situações de calamidade.