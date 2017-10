Chefe da diplomacia de Pyongyang quer “fazer chover fogo” sobre a América

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, advertiu que a vontade de Pyongyang é “fazer chover fogo” sobre os Estados Unidos em resposta à retórica bélica do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O ministro norte-coreano fez o comentário ao receber uma delegação da agência de notícias russa Tass, que visitou Pyongyang, informaram ontem os ‘media’ oficiais.

Ri também afirmou que o programa nuclear norte-coreano é o “precioso fruto da sangrenta luta do povo coreano pela defesa do destino e da soberania do país face à prolongada ameaça nuclear dos imperialistas norte-americanos, e uma valiosa espada justiceira”.