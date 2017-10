Casa Garden recebe jazz de fusão da Suécia  

A Casa Garden recebe amanhã à noite os suecos Subfive, para uma noite de jazz de fusão que promete animar os entusiastas deste género musical. Segundo José Isaac Duarte, membro da Associação de Promoção de Actividades Culturais (APAC), entidade que apoia o evento, o grupo sueco tem “um som muito próprio”, num género de “jazz fusion com outras influências”.

A banda sueca conduz presentemente uma digressão que marca o décimo aniversário da sua última actuação na Ásia, tendo sido possível “encaixar” Macau na agenda dos músicos: “Não os trouxemos da Suécia, mas aproveitámos a oportunidade deles estarem na zona. Tinham um espectáculo em Hong Kong e outro em Xangai e surgiu a oportunidade de os trazer aqui”, referiu José Isaac Duarte ao PONTO FINAL.

O concerto tem entrada livre e está agendado para as 21h30 de amanhã, na Casa Garden, um “sitio agradável” que tem já “uma certa tradição” no que a espectáculos de Jazz diz respeito, considera o membro da APAC.

Formados em 1999, os Subfive são considerados como uma das referências do jazz de fusão da Escandinávia, tendo já actuado com alguns músicos de referência, como Stevie Wonder, Quincy Jones, Nils Landgren, Gerald Albright, Mervyn Warren, Monica Zetterlund, entre outros.

De acordo com o texto de apresentação da banda, os Subfive juntam uma diversidade de estilos musicais, incluindo funk, soul, pop, blues e até música folclórica sueca.

Contam no currículo com dois álbuns lançados: “City of Dreams”, em 2003, e “Safari”, em 2008. Têm um terceiro álbum preparado para sair. O novo trabalho discográfico deve ver a luz do dia no final do ano, sendo que algum do novo material já poderá ser ouvido nesta “tour” asiática.

Depois da actuação na RAEM, a banda sueca segue para Xangai onde terá uma actuação no dia 18, partindo posteriormente para o Japão para uma série de seis espectáculos, com destaque para uma dupla actuação no Festival Kinser, a 28 e 29 de Outubro. P.A.S