Bruno Mars estreia-se nos palcos de Macau  

A Arena do Cotai foi o local escolhido para receber a digressão mundial de Bruno Mars. O músico e compositor norte-americano actua no território a 28 de Abril. Os bilhetes para o espectáculo já estão à venda.

O cantor norte-americano Bruno Mars elegeu Macau como uma das cidades que vai visitar no âmbito da digressão mundial “24K Magic World Tour”. O concerto já tem data e local marcado – será a 28 de Abril na Arena do Cotai – e os bilhetes estão desde ontem à venda. Com uma breve, mas já consolidada carreira, o músico e compositor recebeu vários prémios Grammy, tendo sido por vinte vezes nomeado para o galardão. “Uptown Funk” recebeu três prémios Grammy na edição de 2016 do certame, incluindo o prémio “Record of the Year”, para o melhor disco do ano.

Numa entrevista à revista Rolling Stone, em Novembro último, Bruno Mars mostrou-se surpreendido, mas ao mesmo tempo inseguro depois do sucesso alcançado com “Uptown Funk”: “Ao virar a página, depois de ter lançado uma das músicas mais bem sucedidas da minha carreira, foi super assustador regressar. Eu não sei se as pessoas vão gostar disto. Eu não sei se as rádios vão tocar isto. Mas aquilo que eu não quero é mostrar medo e um dia dizer ‘bolas, se eu tivesse feito isto ou tivesse feito aquilo talvez tivesse uma oportunidade”, confidenciou na altura o artista.

Com o seu mais recente álbum, “24K Magic”, Mars procurou recriar o ambiente em que cresceu no Hawai, no início da década de 1990. Artistas como Jimmy Jam, Terry Lewis, New Edition e Bobby Brown, Jodeci, Boyz II Men, Teddy Riley e Babyface foram nomes que o acompanharam no processo de maturação enquanto músico: “Não há nada mais alegre para mim do que as festas das escolas. Dançar um “slow” no Dia dos Namorados com a rapariga de quem gostas e o DJ toca a ‘Before I Let You Go, do Backstreet. E isso é mágica e tu ficas a pensar nisso nos oito meses seguintes”, disse.

Na sua cabeça, estava a criar a banda sonora para um filme e foi assim que a exuberância visual de “24K Magic” nasceu: “Estamos em Nova Iorque. Noite de Verão. Uma festa num terraço. São duas e meia da manhã, a banda aparece vestida de Versace. As raparigas estão a gritar. E depois aparece o cantor mais fixe que o mundo já viu e começa a cantar uma merda qualquer”, enquadrou Mars.

“Uptown Funk” permaneceu durante 14 semanas como o número um das tabelas de músicas – o segundo tema a permanecer durante tanto tempo na história das principais tabelas – já vendeu mais de 12 milhões de cópias e foi reproduzido quase dois mil milhões de vezes nas plataformas digitais de música.

Depois de ter actuado durante o Super Bowl Halftime Show em 2014, actuação que reuniu mais de 115,3 milhões de espectadores e que quebrou o recorde de audiências daquele programa, Bruno Mars voltou a este palco no ano passado juntamente com Beyoncé e os Coldplay.

A digressão “24K Magic World Tour” arrancou em Março deste ano, em Antuérpia, na Bélgica e até chegar a Macau o músico vai passar por cidades como Miami, Los Angeles, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Washington, Las Vegas, México, Melbourne e Sydney, entre muitas outras.