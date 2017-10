Areal de Hac Sa está a desaparecer, alerta Sociedade de Ecologia de Macau  

A Sociedade de Ecologia de Macau instou esta quinta-feira o Governo a repor a areia em determinadas zonas da Praia de Hac Sa, depois de nas últimas semanas a mecânica das marés ter deixado rochas expostas em vários pontos do mais extenso areal do território.

Ho Wai Tim, dirigente do organismo, diz que o fenómeno se ficou a dever ao facto de o caudal do Rio das Pérolas levar mais areia do que aquela que deposita. O presidente da Sociedade de Ecologia de Macau defendeu, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o Executivo deve resolver a situação, com a reposição da areia perdida. Ho quer ainda que o Executivo canalize o fluxo de água oriundo do Alto de Coloane para reduzir o impacto que o pequeno ribeiro tem sobre o areal.

O dirigente associativo, que defende que a areia em falta pode ser retirada da própria baía de Hac Sa, diz que esta é, de resto, a altura ideal para equacionar o problema.

Ho Wai Tim lançou ainda críticas ao Governo por considerar que o Executivo desvalorizou o impacto que o tufão Hato teve na orla costeira do território. O presidente da Sociedade de Ecologia de Macau sublinha que o relatório encomendado pelo Governo não faz qualquer referência à manutenção e ao tratamento dos areais do território.