Wong Wai Man defende anulação do registo de voto  

O presidente da Associação dos Armadores de Ferro e Aço, Wong Wai Man, defendeu esta quarta-feira a anulação do registo de voto e a diminuição da idade legal para que se possa votar: “Eu não acho que as pessoas tenham que se registar antes de irem votar. O bilhete de identidade de residente já tem toda a informação, as pessoas podem fazer tudo com o seu bilhete de identidade de residente”, afirmou Wong em declarações aos jornalistas.

O antigo cabeça-de-lista da candidatura “Ajuda Mútua Grassroots” nas eleições de 17 de Setembro último defendeu ainda a diminuição da idade legal para votar: “O Governo define que apenas as pessoas com pelo menos 18 anos podem votar. Porque não com 15, 16 ou 14 anos?”, questionou.

Nas eleições, a lista encabeçada por Wong Wai Man conquistou 1,350 votos. Aos jornalistas, o presidente da Associação dos Armadores de Ferro e Aço explicou que as sugestões agora apresentadas são fruto da sua experiência enquanto candidato à Assembleia Legislativa.

A 14 de Setembro, a lista Associação do Novo Progresso de Macau, encabeçada pelo agora deputado eleito Sulu Sou, apresentou uma queixa no Ministério Público na qual acusava as listas 17, 22 e 23 de provocarem distúrbios durante uma actividade de campanha eleitoral na Rua Nova da Areia Preta.

Relativamente a estas acusações, Wong negou que se tenham tratado de “distúrbios”: “Ouçam claramente, eu não os assediei. A morada da Associação dos Armadores de Ferro e Aço é no Edifício Kin Wa [Rua Nova da Areia Preta]. Eu acabei o trabalho, passei pela minha morada, como é que eu os assediei se estava a voltar para casa?”

O dirigente associativo acrescentou ainda que tenciona responder a qualquer acção instigada contra si ou contra a associação que lidera. Questionado sobre se o Ministério Público já o tinha contactado sobre o caso em questão, Wong negou: “Eu nunca ouvi nada sobre isto, quando me questionam sinto-me estranho. Eu não sei nada mas sei muito bem aquilo que fiz.”