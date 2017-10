Vice-directora da DSEJ passa à reforma  

O vice-directora da DSEJ, Kuok Sio Lai, vai aposentar-se no final deste mês. Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, elogiou a liderança profissional e o desempenho excepcional da responsável, agradecendo o contributo a longo prazo dado no campo da educação em Macau. Kuok Sio Lai entrou para o Governo em 1982, foi chefe do Gabinete de Apoio Técnico do IACM e chefe-substituta do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). Tornou-se vice-directora da DSEJ em Abril de 2011. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Alexis Tam referiu ainda a dedicação, diligência e cautela no cargo, sublinhando que Kuok Sio Lai se dedicou a promover o desenvolvimento no campo da Educação em Macau, e melhorou o nível de gestão e serviço da DSEJ.

