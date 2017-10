Taiwan ao alcance de um click para residentes permanentes

Os residentes permanentes das Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong podem, desde 2 de Outubro, solicitar através da Internet a emissão de vistos com entradas múltiplas para Taiwan.

A duração dos vistos é de um ou três anos, sendo que os candidatos estão autorizados a permanecer na Formosa durante um período máximo de três meses por cada entrada.

O Governo de Taipé designou um conjunto de 27 locais a partir dos quais os residentes do território podem viajar para Taiwan. As localizações designadas são Macau, Hong Kong, Malásia, Indonésia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Japão (Tóquio e Osaka), Coreia do Sul, Vietname (Hanói e Ho Chi Minh), Myanmar e Índia, na Ásia; Estados Unidos (Washington, Nova Iorque, Los Angeles, Miami e São Francisco), Canadá (Ontário e Vancouver), na América do Norte; Paraguai, na América do Sul; França e Reino Unido, na Europa; África do Sul, em África; e Austrália e Nova Zelândia, na Oceânia.

Os residentes permanentes que não morarem numa das localidades indicadas terão que fazer os pedidos na instituição representativa de Taiwan no respectivo país de origem.