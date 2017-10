Serviços da HondaJet chegam a Macau, Hong Kong e China

A Honda Aircraft anunciou a expansão de vendas do modelo HondaJet para Macau, Hong Kong e Interior da China, com a nomeação de um representante local.Tendo Guangzhou como base de operações, a marca vai passar a providenciar apoio, vendas e serviços relacionados com o jato privado mais avançado do mundo.

“O HondaJet tem suscitado bastante interesse um pouco por toda a China e por isso apontámos um distribuidor para a região. Com um foco forte na qualidade e serviço de clientes, a Honsan General Aviation Co. Ltd. irá ser um valoroso acrescento à nossa rede de contactos, e estou certo que será uma iniciativa de grande sucesso nestes mercados emergentes”, referiu o presidente e director-executivo da Honda Aircraft, Michimasa Fujino.

O escritório, que irá funcionar como base de operações no sul da China, vai ficar situado num novo terminal que está a ser construído no Aeroporto Internacional de Baiyun, em Guangzhou. A primeira fase da empreitada deverá ficar concluída até ao final deste ano, segundo um comunicado da empresa: “Estamos entusiasmados com a possibilidade de arrancar com este projecto e fornecer uma experiência de grande nível aos clientes, algo que é um sinónimo da marca Honda, representando a HondaJet no mercado chinês”, acrescentou Zhou Yuxi, presidente da Honsan General Aviation Co. Ltd.