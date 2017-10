Rosenqvist regressa à Guia ao volante de um Ferrari

O piloto sueco, que venceu por duas vezes a Taça Intercontinental de Fórmula 3, vai estrear-se este ano na Taça do Mundo de GT, provavelmente ao volante de um Ferrari 488 GT3. Em prova deve estar também António Felix da Costa, que se prepara para representar a BMW na competição.

O sueco Felix Rosenqvist, que venceu por duas ocasiões a Taça Intercontinental de Fórmula 3, regressa no próximo mês ao território para um novo desafio. O piloto escandinavo, de 26 anos, vai disputar pela primeira a Taça do Mundo de GT, prova em que também quer deixar a sua marca, de acordo com o portal motorsport.com.

Rosenqvist, que venceu no Circuito da Guia aos comandos de um monolugar em 2014 e em 2015, deverá regressar no próximo mês ao traçado do território ao volante de um Ferrari 488 GT3 da equipa Scuderia Corsa, a formação que venceu as 24 horas de Le Mans em 2016.

Os responsáveis pela equipa norte-americana, sedeada em Los Angeles, recusaram-se a confirmar a informação avançada pelo portal motorsport, mas a possibilidade ganha força, uma vez que Rosenqvist tem como mentor o antigo piloto de Fórmula 1, Stefan Johansson. Johansson é também o director desportivo da Scuderia Corsa.

Felix Rosenqvist vai tentar converter-se no segundo piloto a juntar ao triunfo na Fórmula 3 uma vitória nas lides do Taça do Mundo de GT, depois de Edoardo Mortara ter conquistado ambas as competições. O piloto suíço superiorizou-se por duas vezes – em 2009 e em 2010 – à concorrência na Taça Intercontinental de Fórmula, tendo ganho a prova de GT nos três anos subsequentes.

A lista de inscritos na edição de 2017 da Taça do Mundo de GT deve ser conhecida a 24 de Outubro e deverá incluir viaturas de seis fabricantes, num lote onde deverão constar marcas como a Audi, a Mercedes, a BMW e a Porsche.

Vencedora da prova em 2014 e em 2015, a Mercedes deve apresentar-se na Guia com um total de quatro carros; dois competirão sob a égide da equipa HWA e os outros dois vão competir com as cores da formação Chinese Gruppe M.

Mortara, piloto que compete no Campeonato Alemão de Carros de Turismo e que em 2016 trocou a Audi pela Mercedes, deverá competir ao volante de um dos bólides da escuderia alemã.

António Felix da Costa – que no ano passado venceu a edição inaugural do Taça do Mundo de Fórmula 3, depois de já ter vencido na Guia ao volante de um monolugar – deverá apresentar-se no traçado do território ao volante de um BMW.