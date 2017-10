Relatório do FMI revê em alta crescimento económico da RAEM

O relatório “World Economic Outlook”, publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), emendou em alta a previsão relativa ao crescimento económico global de 2017 e 2018 para 3,6% e 3,7%, respectivamente, correspondendo a uma subida na ordem dos 0,1 pontos percentuais em comparação com as previsões feitas em Abril e Julho deste ano. O FMI alterou, de igual modo, as estimativas relativas ao crescimento económico da RAEM, refere um comunicado da Autoridade Monetária de Macau (AMM) ontem enviado às redacções.

De acordo com o relatório, o Fundo Monetário Internacional subiu a previsão do crescimento económico geral de Macau, para o ano de 2017, ajustando o crescimento estimado em Abril, na ordem dos 2,8 por cento para 13,4 por cento. O Fundo Monetário Internacional subiu também as previsões sobre o crescimento económico local para 2018, de 1,7 por cento para 7 por cento. Por outro lado, “é previsível uma descida da taxa de inflação do ano em curso, de 2 por cento para 1,5 por cento, enquanto que a do próximo ano se manterá em 2,2 por cento”, refere a Autoridade Monetária

Em relação ao desemprego, a taxa permanecerá em níveis baixos próximos dos 2 por cento. No que diz respeito às finanças públicas, o Fundo Monetário Internacional prevê que a conta financeira integrada do Governo para este ano e o próximo se “mantenha positiva”.

Ao abrigo do Artigo IV dos Estatutos do FMI, constitui obrigação desta organização internacional a realização periódica de consultas bilaterais, a nível macroeconómico, com determinadas economias. O FMI iniciou, em 2014, a realização, bianualmente, da “Consulta ao Abrigo do Artigo IV” à RAEM da República Popular da China, bem como a recolha regular de dados económico-financeiros do território para efeitos de avaliação global.

Desde Abril de 2016, a RAEM passou a ser incluída no âmbito das previsões macro-económicas do “World Economic Outlook”, que serão publicadas posteriormente.