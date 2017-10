Raimundo do Rosário: Preço das viagens de autocarro custa um terço do valor real  

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, esclareceu ontem que o preço actual das viagens de autocarro corresponde a um terço do valor real. O governante defende que a diferença é considerável, razão pela qual sugere a sua diminuição, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Rosário refere que sem o subsídio do Governo cada passageiro teria que pagar 6,6 patacas. Mesmo que o preço fosse aumentado para as três patacas, tal valor não corresponderia a metade do custo real do serviço, disse o responsável pela pasta dos Transporte e Obras Públicas, em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração da edição de 2017 da Semana da Ciência e Tecnologia.

A mesma emissora recorda declarações da deputada eleita Angela Leong, que disse ser necessário transformar a área dos autocarros dos casinos numa paragem de autocarros. Sobre esta proposta, Raimundo do Rosário disse conhecer a vontade das operadoras de jogo e acredita que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego vai continuar a analisar este assunto.