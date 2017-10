RAEM deve trabalhar com regiões vizinhas para desenvolver áreas marítimas

A recomendação foi feita por Liu Bin, director do Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau. O responsável insta o Executivo local a trabalhar com as autoridades de Hong Kong e da vizinha província continental de Guangdong com o propósito de assegurar o desenvolvimento dos 85 quilómetros de áreas marítimas atribuídos a Macau pelo Governo Central.

Um responsável do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau defendeu ontem que a RAEM deve trabalhar em conjunto com Hong Kong e a província chinesa de Guangdong para desenvolver as áreas marítimas concedidas pela República Popular da China em 2015.

A ideia foi defendida pelo director do Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Liu Bin, que discursava na abertura do “Seminário sobre a construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”.

A 20 de Dezembro de 2015, Macau passou a ter jurisdição sobre 85 quilómetros quadrados de águas marítimas. Nessa data, o Conselho de Estado da China publicou um decreto de promulgação do Mapa da Divisão Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, o qual integra a delimitação das áreas marítimas e terrestres da região.

Em Novembro do ano passado, o chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, disse que Macau vai ter um plano de aproveitamento e desenvolvimento das zonas marítimas até 2036, mas até à data não são conhecidos pormenores.

Macau, uma cidade com apenas 30 quilómetros quadrados e uma população de aproximadamente 650 mil habitantes e cerca de 30 milhões de visitantes por ano, tem na indústria do jogo o principal motor da economia. A diversificação económica é um dos objectivos do governo: “Esta estrutura económica não é fácil de mudar num curto espaço de tempo. Proponho, no âmbito da cooperação, desenvolver em conjunto planos e concepções para aproveitar a área marítima (…), explorando os sectores ligados ao jogo, como o turismo e lazer oceânico, como a tecnologia oceânica”, disse, enumerando alguns exemplos.

O projecto da “Grande Baía” inclui as duas Regiões Administrativas de Hong Kong e Macau e nove cidades da província adjacente de Guangdong: Dongguan, Foshan, Guangzhou, Huizhou, Jiangmen, Shenzhen, Zhaoqing, Zhongshan e Zhuhai.

Liu Bin defendeu que o plano de integração económica entre Guangdong e as regiões de Macau e Hong Kong requer abertura para ultrapassar os obstáculos inerentes ao facto de serem ordenamentos jurídicos diferentes e com diferentes níveis de desenvolvimento socioeconómico: “Na verdade, determinadas políticas carecem de aperfeiçoamento ou ainda não estão devidamente implementadas”, disse, sem especificar quais.

Liu Bin sublinhou que a aplicação de dois sistemas políticos e ordenamentos jurídicos diferentes em Guangdong (China) e em Macau e Hong Kong – regiões administrativas especiais chinesas que são governadas sob o princípio “Um país, dois sistemas” – dificultam “a partilha de recursos e a interligação dos regimes”.

A solução, segundo o director do Departamento para os Assuntos Económicos do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, passa por “potenciar as vantagens da diversidade e complementaridade dos regimes existentes na Grande Baía e construir um mercado a partir da articulação das diferentes áreas”.

Por outro lado, Liu Bin referiu que a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, enquanto “grande estratégia nacional, permite potenciar as vantagens singulares de Macau e Hong Kong e elevar o seu estatuto e papel no desenvolvimento económico nacional e na abertura do país ao exterior, e melhor integrá-lo na conjuntura do desenvolvimento nacional”.

“Uma Faixa, Uma Rota” – versão simplificada de “Faixa Económica da Rota da Seda e da Rota Marítima da Seda para o Século XXI” – diz respeito ao projecto de investimentos em infra-estruturas liderado pela República Popular da China, que ambiciona reavivar simbolicamente o corredor económico que uniu o Oriente o Ocidente.

Esta iniciativa abrange mais de 60 países e regiões da Ásia, passando pela Europa Oriental e Médio Oriente até África.