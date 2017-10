Portugal integra grupo principal da Liga das Nações

Portugal integra a liga A da Liga das Nações da UEFA, divulgou ontem o organismo que tutela o futebol europeu, um dia depois de ficar concluída a qualificação europeia para o Mundial2018, que confirmou o alinhamento.

Para além da selecção portuguesa, que ao derrotar na terça-feira a Suíça por 2-0, no Estádio da Luz, garantiu o apuramento directo para a fase final que decorrerá na Rússia, figuram ainda neste grupo a Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Itália, Polónia, Islândia, Croácia e Holanda.

A UEFA informou que as selecções serão divididas em quatro grupos de três equipas, com os vencedores de cada um desses grupos a seguirem depois para a fase final da Liga das Nações, composta por meias-finais, jogo de atribuição do terceiro lugar e final, a disputar em Junho de 2019.

O organizador da fase final será conhecido em Dezembro de 2018, sendo um dos quatro países finalistas.