O “sim” e o “não” à independência catalã, entre os espanhóis em Macau  

O Presidente do Governo da Catalunha disse na terça-feira assumir o mandato do povo para que a região “se converta num Estado independente em forma de República”. Depois de declarar a independência da Catalunha, Carles Puigdemont suspendeu temporariamente os seus efeitos, para abrir espaço ao diálogo com Madrid. O PONTO FINAL contactou dois espanhóis residentes no território que assumem posições radicalmente distintas. Antonio Guijarro fala em “golpe estratégico fantástico”. Para Antonio Martinez, tudo não passou de “um absurdo absoluto”.

Sílvia Gonçalves

Foi já depois das 19 horas da última terça-feira que o Presidente da Generalitat declarou a independência da Catalunha. O êxtase de milhares de catalães que aguardavam no exterior do Parlamento Regional teve duração curta pois, logo de seguida, Carles Puigdemont suspendeu os efeitos da declaração, de forma a estender a Madrid uma nova oportunidade de diálogo. O catalão Antonio Guijarro diz tratar-se de um “golpe estratégico fantástico”, que passa ao Governo de Madrid a mensagem clara de que ainda é possível a negociação. Para Antonio Martinez, natural de Valência, o gesto do líder do Governo catalão não mais foi que “um absurdo absoluto e um descontrole total da autoridade nessa região de Espanha”. Na análise de um e outro desenham-se duas leituras de uma Espanha que não mais será a mesma depois do referendo de 1 de Outubro, suspenso pela justiça. O dia em que 90 por cento dos 2,2 milhões de catalães que votaram disseram “Sim” à independência.

“O DIÁLOGO DEVIA TER COMEÇADO HÁ 10 ANOS, MAS ELES NUNCA O QUISERAM”

“É desapontante, mas ao mesmo tempo achei que foi um golpe estratégico fantástico. Talvez com a desculpa da mediação internacional, penso que foi uma abordagem suave para deixá-los saber, ao Governo Central, que foi a sério, que ele [Carles Puigdemont] seguiu a vontade do povo, e que lhes deu mais uma oportunidade, entre tantas, para o diálogo”, descreve Antonio Guijarro, proprietário dos restaurantes “Super Pollo” e do “Bar Celona”. O empresário de 56 anos, há mais de uma década a residir em Macau, acompanhou noite dentro o desenrolar dos acontecimentos de terça-feira no Parlamento Regional da Catalunha, na Barcelona a que pertence. Guijarro diz desejar uma negociação entre as duas partes, com mediação internacional, mas duvida que tal venha a acontecer: “O diálogo devia ter começado há dez anos, mas eles nunca o quiseram, sempre ignoraram. Cheguei a um ponto em que penso que a elite do Governo Central vive num mundo diferente, não tem um conhecimento do que acontece nas diferentes regiões. Acreditam nas suas próprias mentiras, acreditam que são intocáveis, pensam que podem fazer o que quiserem. Baseado nisso, não acredito que se vão sentar à mesa”.

Guijarro acredita que se o Executivo liderado por Mariano Rajoy não se mostrar disponível para negociar, muito provavelmente aplicará o artigo 155 da Constituição espanhola, que suspende a autonomia catalã: “Se a outra parte não quiser negociar então provavelmente a escolha deles será accionar o artigo 155. Basicamente, suspendem as instituições da Catalunha, eliminam a autonomia e colocam algumas pessoas na cadeia. É um processo que terá uma reacção. Isto não é sobre o líder [Puigdemont], o líder é apenas um mensageiro. É sobre o povo, o povo decidiu, 2,2 milhões de pessoas e sabe deus quantos mais votos não puderam ser contados”.

Se o referendo à independência foi suspenso pelos tribunais de Madrid, Guijarro assinala que a lei não é coisa imutável: “As leis são escritas por pessoas específicas, num tempo específico, têm que evoluir. Se a lei está errada, então sentamo-nos à mesa e mudamos, ajustamos, negociamos, lidamos com isso. Se se insiste sob um ponto de vista legal, então não se pode falar, não se pode votar da maneira mais digna. Se não, eles vão atingir-nos com balas”, defende.

“GOVERNO DE ESPANHA VAI TER QUE RETOMAR O CONTROLO DAS INSTITUIÇÕES CATALÃS”

Natural de Valência, Antonio Martinez, que chegou a Macau há 12 anos, mostra-se indignado com a declaração protagonizada por Carles Puigdemont: “Estou a pensar que é um absurdo absoluto e um descontrole total da autoridade nessa região de Espanha. O Presidente da Generalitat não tinha nenhuma possibilidade de declarar a independência da Catalunha. Nem o referendo foi legal nem as circunstâncias da lei da transitoriedade, que eles tinham combinado lá no Governo da Catalunha, davam essas condições. O Presidente Puigdemont fez o que fez, mas eu acho que está tudo suspenso até o Governo de Espanha pensar que já chega, e vai ter que retomar o controlo das instituições catalãs”, defende o actor e director artístico do Teatro Areia Preta.

Questionado sobre se ao povo da Catalunha deveria ser sido assegurado o direito de realizar um referendo sobre a sua independência, Martinez não vê razões para alterar a actual configuração do país: “A Espanha como nação tem condições de pluralidade, com regiões que têm um Governo autónomo, e tem condições especiais para cada uma dessas regiões. Incluída nesse Estado está a Catalunha. Eu penso que a Catalunha não devia ter mais nem menos direitos do que qualquer outra das regiões espanholas”.

Antonio Martinez, que diz não entender o que se está a passar na Catalunha e fala em “interesses políticos de certos partidos”, encontra explicação para a carga policial que no dia do referendo levou mais de 800 pessoas ao hospital: “Se uma pessoa está à porta de um banco e não deixa ninguém entrar, tem que ir lá a polícia tirar essa pessoa. Se ela oferece resistência, a polícia vai ter que usar a força. Isso é assim e vai ser assim sempre em qualquer situação, porque a polícia tinha uma ordem judicial. Eu nunca vou justificar a violência, mas se algumas pessoas estão a interromper o trabalho das forças policiais, a polícia tem que fazer o seu trabalho. Ainda que nalguma situação poderia ter sido com menos força. Mas aconteceu assim”, conclui.